16:39, 6 февраля 2026Бывший СССР

Лукашенко рассказал о выборе между алкоголем и «куревом»

Лукашенко на совещании заявил, что не разбирается в «куреве»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Булкин / POOL / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании заявил, что не разбирается в «куреве», а также является противником алкоголя. Об этом он заявил на совещании с чиновниками, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как и в алкоголе (...) Я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение это ужас. Ну выпил там 100 граммов… Кто не пьет? Пьют. А курить — гробить свое здоровье», — заявил президент Белоруссии.

Так на совещании у Лукашенко обсуждали тему возможного ужесточения оборота электронных сигарет в республике.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что отсутствие задержек зарплат эффективно помогает искоренить пьянство рабочих. По его словам, это становится для них своего рода выходом из кризисной ситуации

