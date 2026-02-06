Реклама

13:23, 6 февраля 2026

Медведев оценил шансы Венгрии оспорить запрет на поставки российского газа

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Фото: Олег Молчанов / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что у Венгрии немного шансов оспорить решение по поставкам российского газа. Об этом он заявил в Мах.

В публикации говорится, что ЕС загнал себя в системный кризис, когда российского газа все меньше, а цены все выше, это вызвало стагнацию ведущих экономик Европы, сокращение там промышленного производства и рабочих мест. Медведев отметил, что страны типа Венгрии хорошо это осознают. Зампред СБ России также напомнил, что Будапешт официально обратился в суд ЕС для оспаривания решения по поставкам газа.

«Но шансов на победу немного: логика и опора на право в нынешней Европе не в чести», — написал политик.

Медведев дополнил, что в «антироссийском приступе олигофрении» Евросоюз даже не осознает, в какую чудовищную ловушку он себя загнал.

Медведев также заявил, что после отказа от российских энергоносителей Евросоюзу придется расплачиваться перед США остатками суверенитета.

