10:50, 6 февраля 2026Россия

Медведев заявил о загнавшей себя в чудовищную ловушку Европе

Медведев: Европе придется расплачиваться перед США остатками суверенитета
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

После отказа от российских энергоносителей Евросоюзу (ЕС) придется расплачиваться перед США остатками суверенитета. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в MAX.

По его словам, своим решением Европа загнала себя в чудовищную ловушку, оказавшись в критической зависимости от поставок газа из Соединенных Штатов. В результате ЕС придется делать все, что скажут в Белом доме, считает Медведев.

«Причем вопрос тут уже не в [президенте США Дональде] Трампе, столь нелюбимом нынешними идиотами. Расплачиваться придется остатками суверенитета членов ЕС. И Гренландия здесь только начало», — написал он.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что, отказавшись от российского газа, ЕС выбрал подчинение США в ущерб собственным интересам.

При этом 29 января стало известно, что в 2026 году Европа закупит до 30 миллиардов кубометров российского газа. Россия будет обеспечивать примерно десятую часть всех поставок этого топлива европейцам.

