Медведев ответил на заявление США по договору о ядерном сдерживании

Медведев: Заявление США по ДСНВ значит, что договора с этими условиями не будет

Заявление США о неидеальности Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) означает, что таких условий больше не будет. Об этом в соцсети X заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он объяснил, что Госдеп США счел несовершенным ДСНВ, так как он не включал тактическое ядерное оружие и вооружение Китая.

«Правда? А что насчет Великобритании и Франции? Гиперзвукового оружия? Заявление Вашингтона означает только одно — договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!» — написал Медведев.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что Вашингтон хочет более выгодного соглашения с Россией по контролю над вооружениями, которое также будет включать Китай.