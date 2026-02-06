Реклама

Мужчина спас ребенка из ледяного пруда и попал на видео

В Китае мужчина спас провалившегося под лед ребенка
Никита Савин
Никита Савин

В Китае мужчина спас маленького мальчика, который провалился под лед. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в городе Лоян, провинция Хэнань. Мужчина по имени Бан с дочерью гулял по парку, неподалеку от них несколько детей бегали по замерзшему пруду. Один из мальчиков решил выйти на середину водоема, хотя родители кричали, чтобы он не делал этого. В итоге ребенок провалился под лед. Глубина пруда составляла около 1,5 метра, а так как рост мальчика был всего 1,2 метра, он сразу же начал тонуть.

На видео, снятое очевидцем, попал момент, когда Бан отдал куртку дочери и пополз на четвереньках по льду, чтобы спасти ребенка. У полыньи китаец сам провалился в воду, однако сумел вытащить ребенка на лед. Затем Бан попытался выбраться, но лед под его весом ломался. В итоге один из свидетелей происшествия пополз по льду и вытащил замерзавшего мужчину на берег.

«Первое, что я почувствовал, когда оказался в воде, — жуткий холод, пронизывающий до костей. Ноги мгновенно сковало холодом и болью. В тот момент я думал только о том, как вытащить ребенка на лед», — рассказал Бан.

Китаец признался, что в последний момент перед собственным спасением его ноги полностью онемели и он почти не мог двигаться. Бан пришел в себя только после того, как провел полчаса в горячем душе. Мужчину стали называть героем, однако он заявил, что так на его месте поступил бы любой. «Я просто оказался там в нужный момент», — подытожил Бан.

Ранее сообщалось, что в Австралии друзья спасли 12-летнего школьника после нападения акулы. Они сумели быстро доставить его на берег.

