Названо число занятых за неделю Российской армией населенных пунктов в зоне СВО

Названо число занятых за неделю Российской армией населенных пунктов в зоне СВО. Это следует из недельной сводки военного ведомства о ходе спецоперации.

Так, 5 февраля группировка войск «Север» взяла под контроль Зеленое в Харьковской области. «Южная» группировка заняла Степановку в Донецкой народной республике. Группировка войск «Восток» показала наилучшую результативность, заняв за неделю три населенных пункта Запорожской области, а группировка «Центр» — еще два.

Восьмым занятым за неделю населенным пунктом оказалась Поповка в Сумской области. О переходе ее под российский контроль Минобороны сообщило 6 февраля.

На минувшей неделе украинские войска атаковали Россию высокоточным оружием. Речь идет о ракетах HIMARS и корректируемых авиабомбах — они были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны.