Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:19, 6 февраля 2026Россия

Названо число занятых за неделю Российской армией населенных пунктов в зоне СВО

Минобороны: За неделю ВС России заняли восемь населенных пунктов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Названо число занятых за неделю Российской армией населенных пунктов в зоне СВО. Это следует из недельной сводки военного ведомства о ходе спецоперации.

Так, 5 февраля группировка войск «Север» взяла под контроль Зеленое в Харьковской области. «Южная» группировка заняла Степановку в Донецкой народной республике. Группировка войск «Восток» показала наилучшую результативность, заняв за неделю три населенных пункта Запорожской области, а группировка «Центр» — еще два.

Восьмым занятым за неделю населенным пунктом оказалась Поповка в Сумской области. О переходе ее под российский контроль Минобороны сообщило 6 февраля.

На минувшей неделе украинские войска атаковали Россию высокоточным оружием. Речь идет о ракетах HIMARS и корректируемых авиабомбах — они были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на офицера ГРУ. Что известно о нападении на генерал-лейтенанта Алексеева и розыске киллера?

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Российская шорт-трекистка рассказала об общении с иностранцами на Олимпиаде

    В Кремле прокомментировали покушение на генерала Алексеева в Москве

    Стубб назвал шумом заявления о возможной агрессии России против НАТО

    Москвичам пообещали больше сильных снегопадов

    Врач указала на проявляющийся после полудня неочевидный симптом деменции

    Решившая сжечь одноклассников российская школьница отправилась в СИЗО

    Жена комика Сабурова распродала люксовые вещи незадолго до его задержания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok