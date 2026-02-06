Названо число занятых за неделю Российской армией населенных пунктов в зоне СВО. Это следует из недельной сводки военного ведомства о ходе спецоперации.
Так, 5 февраля группировка войск «Север» взяла под контроль Зеленое в Харьковской области. «Южная» группировка заняла Степановку в Донецкой народной республике. Группировка войск «Восток» показала наилучшую результативность, заняв за неделю три населенных пункта Запорожской области, а группировка «Центр» — еще два.
Восьмым занятым за неделю населенным пунктом оказалась Поповка в Сумской области. О переходе ее под российский контроль Минобороны сообщило 6 февраля.
На минувшей неделе украинские войска атаковали Россию высокоточным оружием. Речь идет о ракетах HIMARS и корректируемых авиабомбах — они были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны.