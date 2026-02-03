Минобороны: Средствами ПВО перехвачена управляемая бомба и ракета HIMARS ВСУ

ВСУ попытались атаковать Россию высокоточным оружием. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции (СВО).

Речь идет о корректируемой авиабомбе и ракете HIMARS. Оба вида вооружения отличаются высокой точностью, в частности, благодаря продвинутым технологиям наведения на цель. И бомба, и ракета были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, за минувшие сутки в зоне СВО было сбито 99 дронов, добавили в военном ведомстве.

Тем временем российские войска продолжают развивать наступление в зоне спецоперации. Так, 30 января Минобороны отчиталось о переходе под российский контроль населенного пункта Бересток Донецкой народной республики (ДНР). Полное освобождение ДНР, как это не раз заявлялось представителями российской власти, является одной из целей спецоперации.