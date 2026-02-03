Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 3 февраля 2026Россия

ВСУ атаковали Россию высокоточным оружием

Минобороны: Средствами ПВО перехвачена управляемая бомба и ракета HIMARS ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВСУ попытались атаковать Россию высокоточным оружием. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции (СВО).

Речь идет о корректируемой авиабомбе и ракете HIMARS. Оба вида вооружения отличаются высокой точностью, в частности, благодаря продвинутым технологиям наведения на цель. И бомба, и ракета были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, за минувшие сутки в зоне СВО было сбито 99 дронов, добавили в военном ведомстве.

Тем временем российские войска продолжают развивать наступление в зоне спецоперации. Так, 30 января Минобороны отчиталось о переходе под российский контроль населенного пункта Бересток Донецкой народной республики (ДНР). Полное освобождение ДНР, как это не раз заявлялось представителями российской власти, является одной из целей спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия высказалась о телефонном разговоре с Путиным

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Спрятавший школьницу в подвале 29 лет назад россиянин пойдет под суд

    В России резко вырос спрос на машины ушедшего с рынка бренда

    Раскрыты детали ночного ответного удара России по объектам Украины

    Россиянку изнасиловали в наркологическом диспансере

    Гашек ответил на призыв главы ФИФА вернуть Россию на турниры

    Джиган рассказал о драке с фотографом за кулисами премии

    Синоптик опроверг информацию о снегопаде до конца февраля в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok