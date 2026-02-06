Реклама

16:53, 6 февраля 2026

В Госдуме выступили против снижения цен на такси

Депутат ГД Толмачев назвал рискованным ограничение цен на такси в плохую погоду
Платон Щукин
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Введение ограничений на стоимость услуги такси в плохую погоду стало бы рискованным шагом, потому что дело может закончиться ростом средней стоимости поездки. Об этом рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Александр Толмачев, передает РИА Новости.

Он объяснил, что разовое административное ограничение цен сверху приведет к тому, что таксист недополучит заработок. Значит, он будет мотивирован экономить на чем-то другом, например, на обслуживании машины, что скажется на безопасности и комфорте пассажиров.

Толмачев также напомнил, что стоимость поездки меняется в зависимости от множества условий и определяется не самим водителем, а агрегатором.

Алгоритмы учитывают температуру и другие погодные условия, число желающих уехать и время самой поездки. В частности, в сильные холода меньше водителей выходит на линию, в том числе из-за опасений по поводу работы техники, а нерасчищенные дороги влияют на среднюю скорость. По словам депутата, если искусственно сдержать цены зимой, то решение аукнется пассажирам летом и осенью.

В конце января на фоне обильных снегопадов клиенты обратили внимание, что поездка с юго-запада Москвы до аэропорта Домодедово обошлась бы им дороже, чем перелет в Санкт-Петербург.

