Наука и техника
18:29, 6 февраля 2026Наука и техника

Легендарный телефон Nokia воскресили

Android Authority: Для Nokia N8 выпустили новую прошивку и возродили телефон
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bob Strong / Reuters

Энтузиасты возродили популярный в 2010-х телефон Nokia N8. Об этом сообщает издание Android Authority.

N8 вышел в 2010 году, это один из первых смартфонов Nokia с сенсорным экраном и операционной системой (ОС) Symbian. Однако к 2026 году этот легендарный аппарат устарел с точки зрения софта. Журналисты заметили, что энтузиасты написали для N8 кастомную прошивку и фактически воскресили девайс.

«Если вы сейчас купите N8, скорее всего, обнаружите, что он медленный, устаревший и полон неработающих ссылок на приложения», — отметили авторы. Независимые разработчики создали для культового телефона собственную ОС на базе Nokia Belle, оптимизировали интерфейс и настроили камеру. Также они настроили для него магазин приложений.

Специалисты Android Authority обратили внимание, что Nokia N8 уступает современным устройствам из-за устаревшей ОС, однако по техническим характеристикам он остается довольно продвинутым. Так, у гаджета есть AMOLED-дисплей, доступ в интернет и 12-мегапиксельная камера с оптикой Carl Zeis и ксеноновой вспышкой.

По словам журналистов, новая прошивка делает интерфейс быстрым, а камеру - функциональной и удобной. Также они отметили, что Nokia N8 славится ремонтопригодностью — батарею устройства можно заменить самостоятельно, открутив винты Torx.

В начале февраля журналисты издания CNet провели независимый тест и оценили время автономной работы популярных смартфонов. Самыми автономными аппаратами они назвали iPhone 17 Pro Max, OnePlus 15 и iPhone 17.

