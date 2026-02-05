Названы смартфоны с лучшей автономностью

CNet: iPhone 17 Pro Max стал смартфоном с лучшим временем автономной работы

Журналисты издания CNet провели независимый тест и оценили время автономной работы популярных смартфонов. Результаты исследования доступны на сайте медиа.

Специалисты провели стресс-тест и тест на воспроизведение видео каждого смартфона. По словам авторов, именно такая проверка обеспечивает наиболее точные показатели. В итоге в обоих тестах победил iPhone 17 Pro Max, а смартфоны Apple продемонстрировали лучшее время автономной работы среди аппаратов других брендов.

После трехчасового воспроизведения видео лучшим смартфонов назвали iPhone 17 Pro Max — у него осталось 91 процент заряда батареи. Ниже расположились OnePlus 15 и iPhone 17 — 90 и 89 процентов соответственно. В топ также попали OnePlus 15R, Xiaomi Poco F7 Ultra, Motorola Edge (2025) и Samsung Galaxy S25 Plus.

Также на телефонах запускали 45-минутный стресс-тест с максимальной нагрузкой. Лучше всего его перенесли устройства Apple: батарея iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 и iPhone 16e потеряла всего 1, 2, 2 и 3 процента соответственно.

В конце исследователи усреднили результаты обоих тестов для каждой модели телефона и назвали бренд, устройства которого лучше всего показали себя. Список возглавила Apple — 91,7 процента, ниже расположились OnePlus, Motorola, Samsung и Google — 89,25, 87,43, 87,22 и 85,70 процента соответственно.

В конце 2025 года журналисты издания GSMArena назвали смартфоны, которые имеют лучшую автономность. Список возглавил OnePlus 15.