Наука и техника
16:39, 30 декабря 2025Наука и техника

Перечислены смартфоны с лучшей автономностью

OnePlus 15 назвали смартфоном с лучшей автономностью по версии GSMArena
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Rozetked / YouTube

Журналисты издания GSMArena назвали смартфоны, которые имеют лучшую автономность. Список доступен на сайте медиа.

Специалисты протестировали устройства с помощью собственного теста. Они заявили, что по итогам 2025 года рейтинг девайсов с самым длительным временем автономной работы значительно изменился. На первом месте оказался OnePlus 15, который проработал на одной зарядке в режиме активного использования 23 часа и 7 минут — результат назвали рекордным.

В топ-3 также попали Oppo Find X9 Pro и Vivo Iqoo 15 — девайсы проработали 21 час 57 минут и 21 час 47 минут соответственно. В первой десятке смартфонов с лучшей автономностью перечислили Realme GT 7, Xiaomi 17 Pro Max, Realme GT 8 Pro, ZTE nubia Z80 Ultra, ZTE nubia RedMagic 11 Pro, Honor Magic 8 Pro и Xiaomi Poco F8 Ultra.

Журналисты издания подчеркнули, что все смартфоны из топ-10 преодолели барьер в 20 часов автономной работы. Они объяснили, что такой прорыв стал возможным благодаря широкому внедрению кремний-углеродных аккумуляторов вместо обычных литий-ионных.

«Интересная тенденция заключается в том, что почти все телефоны в этом списке — флагманские модели, чего раньше не было», — отметили авторы. Специалисты пояснили, что кремний-углеродные батареи пока еще остаются довольно дорогими и их редко получают доступные аппараты.

В конце декабря китайская корпорация Honor представила смартфоны серии WIN. Устройства выделяются наличием батареи емкостью 10 тысяч миллиампер-часов.

