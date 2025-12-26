Реклама

Наука и техника
17:33, 26 декабря 2025Наука и техника

Представлен смартфон с вентилятором и гигантской батареей

Honor анонсировала смартфоны серии WIN с кулером и батареей емкостью 10 000 мАч
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Honor

Китайская корпорация Honor представила смартфоны серии WIN. Об этом говорится в блоге компании на Weibo.

В линейку вошли аппараты WIN и WIN RT. Отличительной особенностью гаджетов стало наличие батареи с гигантской емкостью 10 000 миллиампер-часов. Несмотря на большой аккумулятор, корпус девайсов получил толщину 8,3 миллиметра. Смартфоны Honor поддерживают быструю зарядку с мощностью 100 ватт и могут работать на одном заряде несколько дней.

Оба анонсированных аппарата вышли с кулером Ultra Fan. Вентилятор расположен на задней панели гаджета и может вращаться со скоростью 25 тысяч оборотов в минуту. Honor WIN получил процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, версия WIN RT — Snapdragon 8 Elite. Оба аппарата имеют от 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, 6,83-дюймовый AMOLED-экран с частотой до 180 герц.

Смартфон WIN получил основную камеру, имеющую основной модуль на 50 мегапикселей, широкоугольный объектив на 50 мегапикселей и 50-мегапиксельный телеобъектив. Версия WIN RT вышла без телеобъектива. Стоимость Honor WIN начинается с 3999 юаней (около 44 тысяч рублей), WIN RT — 2699 юаней (около 30 тысяч рублей).

В конце ноября стало известно, что смартфон Honor Magic 8 Ultra получит рекордно быструю зарядку — 120 ватт. Информация об этом появилась в базе китайского регулятора 3C.

