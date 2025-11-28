Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:04, 28 ноября 2025Наука и техника

Назван смартфон с самой быстрой зарядкой

Смартфон Honor Magic 8 Ultra получит рекордную зарядку 120 Вт
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bruna Casas / Reuters

Honor Magic 8 Ultra назвали смартфоном с рекордно быстрой зарядкой. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

О характеристиках еще не вышедшего флагмана Honor рассказали некоторые инсайдеры. Они обратили внимание, что смартфон появился в базе китайского регулятора 3C, то есть производитель подготовил аппарат к продаже в регионе. Новый аппарат, который называют Magic 8 Ultra, поддерживает зарядку мощностью до 120 ватт.

Журналисты заявили, что если это так, то устройство Honor становится смартфоном с самой быстрой зарядкой. Они отметили, что по этому показателю он обойдет многих конкурентов, включая iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra и Pixel 10 Pro XL. Также аппарат будет мощнее Honor Magic 8 и Magic 8 Pro, которые представили в октябре.

Инсайдеры сообщили, что смартфон выйдет с топовым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также его основная камера получит датчик OmniVision OV50R. Устройство будет иметь аккумулятор большего объема, чем Magic 8 Pro — последний появился на рынке с батареей емкостью 7200 миллиампер-часов.

В октябре инсайдер под ником yeux1122 рассказал, что iPhone 20 выйдет с уникальной камерой LOFIC. Она будет отличаться функцией динамического диапазона снимков без объединения нескольких фотографий с разной экспозицией в одно HDR-изображение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия с ходу зашла в Лиман

    Посол США пришла на официальный прием в прозрачном наряде

    Назван смартфон с самой быстрой зарядкой

    Бывший муж блогера Лерчек снова обратился к суду с просьбой

    Тревел-блогер побывал на пляже Пакистана и описал его словами «суровая реальность»

    Люксовый Mercedes-Maybach Жириновского дважды за осень попал в ДТП в Москве

    Идею Трампа назначить нового спецпредставителя по Украине объяснили

    Близкие озвучили приоритетную версию в деле о бесследном исчезновении россиян в тайге

    В России опробуют новый способ завоза трудовых мигрантов

    В Грузии задержали двух россиян за незаконное пребывание в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости