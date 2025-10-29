Наука и техника
07:32, 29 октября 2025

iPhone 20 получит уникальную камеру

yeux1122: iPhone 20 получит уникальную камеру производства Apple
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Корпорация Apple создаст уникальную камеру для смартфона iPhone 20. Об этом рассказал известный инсайдер под ником yeux1122.

В 2027 году Apple должна представить iPhone 20, аппарат выйдет в год 20-летия выпуска первого смартфона бренда. Специалист yeux1122 выянсил, что в честь этого девайс получит заметное обновление. Так, Apple впервые оснастит камеру устройства сенсором собственного производства.

В материале говорится, что инженеры Apple работают над сенсором LOFIC. Это аббревиатура термина Lateral Overflow Integration Capacitor — интегральный конденсатор с боковым переполнением. Эта технология будет позволять значительно расширять динамический диапазон снимков без объединения нескольких фотографий с разной экспозицией в одно HDR-изображение.

Над подобным LOFIC сенсором работают специалисты китайских компаний Xiaomi, Honor, Huawei, Oppo и Vivo. С момента выхода первого iPhone и по настоящий момент Apple использовала в своих смартфонах камеры сторонних производителей.

Инсайдер yeux1122 заключил, что iPhone 20 появится в 2027 году. Но первые смартфоны, имеющие LOFIC-сенсор, выйдут уже в 2026-м.

Ранее издание China Times сообщило, что Apple придется поднять цены на iPhone в 2026 году. Это связано с выпуском нового 2-нанометрового процессора A20, который будет заметно дороже прежних чипов.

