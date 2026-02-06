Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:31, 6 февраля 2026Путешествия

Переехавшая жить на курорт Краснодарского края россиянка описала его словами «это тупик»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Тревел-блогерша Елена Лисейкина пообщалась с россиянкой, переехавшей жить на курорт Краснодарского края, и узнала о его главных минусах. Подробностями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Один из недастатков проживания в курортном городе знакомая Лисейкиной описала словами «Сочи — это тупик». Женщина объяснила, что в муниципалитет ведет одна дорога, поэтому пробку здесь объехать нельзя. К тому же из-за частых селей и других происшествий Сочи может оказаться полностью отрезанным от внешнего мира.

Материалы по теме:
Место силы. Как алтайское село, воспетое в советских песнях и кинофильмах, превратилось в легендарный курорт
Место силы.Как алтайское село, воспетое в советских песнях и кинофильмах, превратилось в легендарный курорт
20 февраля 2023
«Пришел медведь и начал чесать спину о прицеп» Россияне все чаще покупают дома на колесах. Какие опасности их поджидают?
«Пришел медведь и начал чесать спину о прицеп»Россияне все чаще покупают дома на колесах. Какие опасности их поджидают?
26 августа 2022

При этом дожди превращают городские дороги в реки, а высокая влажность сохраняется здесь постоянно. «Все быстро отсыревает, плесень появляется даже в новых квартирах с хорошим ремонтом. Это не потому, что хозяева неряхи или плохо убираются, а просто особенность климата, с которой здесь живут все», — отметила блогерша.

Еще одним минусом жизни на курорте является сезонность: в осенне-зимний период жизнь в Сочи не отличается от быта других городов, однако летом улицы наполняют толпы туристов. «Ты успеваешь привыкнуть к спокойствию и воспринимать его как норму. А потом несколько месяцев живешь в совершенно другом городе», — заметила путешественница.

Ранее Лисейкина описала 10 потерявших актуальность в поездках привычек из СССР. Одной из таких путешественница назвала «недельный запас еды», который россияне берут в дорогу или на прогулку в неизвестном городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп предложил окончательно похоронить ядерный договор России и США. Что в Вашингтоне предлагают взамен?

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    На Украине высмеяли слова Зеленского о давлении на Россию

    Российские военные взяли в плен группу боевиков ВСУ в Запорожской области

    В России раскрыли стратегию Зеленского на 2026 год

    Во внешности Зеленского заметили мрачную деталь

    Знаменитая певица потеряла сознание на сцене и попала на видео

    Случайный прохожий жестоко отомстил бросившему на улицу окурок водителю

    В США объяснили появление 105 танков Германии у границ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok