Путешествия
13:25, 6 февраля 2026Путешествия

Пилоты пассажирского самолета перепутали дорожку со взлетной полосой и едва не разбились

PYOK: Пилоты авиакомпании SAS сорвали рейс в Копенгаген из аэропорта Брюсселя
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters

Пилоты пассажирского самолета авиакомпании SAS перепутали рулежную дорожку со взлетной полосой в аэропорту Бельгии и едва не разбились. Об этом сообщает PYOK.

Инцидент произошел 5 февраля на аэродроме Брюсселя. Во время рейса в Копенгаген, Дания, Airbus A320neo должен был двигаться по взлетной-посадочной полосе 07L, однако повернул на рулежную дорожку E1 и начал разгон. Достигнув скорости до 107 узлов (198 километров в час), экипаж воздушного судна понял ошибку и совершил экстренную остановку.

Борт благополучно вернулся к терминалу и встал у выхода на посадку. Пострадавших среди пассажиров не было, но пилоты сорвали вылет, поэтому отправление отменили. Начато расследование.

Ранее три лошади выбежали на взлетную полосу и едва не спровоцировали авиакатастрофу. Инцидент попал на видео очевидцев.

