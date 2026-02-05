Три лошади выбежали на взлетную полосу и едва не спровоцировали авиакатастрофу

Самолет с шестью пассажирами на борту едва не врезался в трех лошадей в Колумбии

Самолет с шестью пассажирами на борту едва не врезался в трех лошадей на взлетной полосе Колумбии. Об этом сообщило издание The Sun.

Когда животные выбежали на рулевую дорожку аэропорта Нарсиса Навас в городе Аканди, легкомоторное воздушное судно приземлилось и продолжило движение. Лошади могли спровоцировать столкновение, однако пилоту удалось избежать авиакатастрофы: он резко направил борт в сторону. Инцидент попал на видео очевидцев. Уточняется, что пострадавших нет.

Ранее пилоты едва не врезались в другой самолет при посадке и довели его экипаж до дрожи и слез. Уточнялось, что борт Nouvelair заходил на посадку в авиагавани французского курортного города, а самолет EasyJet в это время готовился к взлету.

