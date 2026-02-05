Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:37, 5 февраля 2026Путешествия

Три лошади выбежали на взлетную полосу и едва не спровоцировали авиакатастрофу

Самолет с шестью пассажирами на борту едва не врезался в трех лошадей в Колумбии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Самолет с шестью пассажирами на борту едва не врезался в трех лошадей на взлетной полосе Колумбии. Об этом сообщило издание The Sun.

Когда животные выбежали на рулевую дорожку аэропорта Нарсиса Навас в городе Аканди, легкомоторное воздушное судно приземлилось и продолжило движение. Лошади могли спровоцировать столкновение, однако пилоту удалось избежать авиакатастрофы: он резко направил борт в сторону. Инцидент попал на видео очевидцев. Уточняется, что пострадавших нет.

Ранее пилоты едва не врезались в другой самолет при посадке и довели его экипаж до дрожи и слез. Уточнялось, что борт Nouvelair заходил на посадку в авиагавани французского курортного города, а самолет EasyJet в это время готовился к взлету.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на требование признания Донбасса российским

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    В сети возмутились вернувшей популярный тренд Марго Робби в откровенном образе

    Российских юниоров допустили до международных турниров по водным видам спорта

    Стало известно о проблемах ВСУ из-за борьбы с российскими дронами со Starlink

    Три лошади выбежали на взлетную полосу и едва не спровоцировали авиакатастрофу

    ЦБ захотел разобраться с качеством ипотеки

    Названа система для создания защитного купола над Россией

    Невролог объяснила причины подергивания конечностей в момент засыпания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok