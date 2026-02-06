Потерявшая в ДТП мужа и полугодовалого сына россиянка заявила о странностях в аварии

Потерявшая в ДТП мужа и сына россиянка Чернова заявила о странностях в деле

В деле о ДТП, в котором россиянка Екатерина Чернова потеряла мужа и полугодовалого сына, есть ряд странностей. Об этом она заявила порталу V1.ru.

Женщина рассказала, что в момент аварии также находилась в машине, и помнит первые минуты после ДТП. По ее словам, несмотря на то, что полиция утверждает, что ее муж вывел машину на встречку, где столкнулся с КАМАЗом, однако ни в одной новости о ДТП «даже не выложили». Она уверена, что ее супруг не мог быть виновником аварии.

Кроме того, по словам Екатерины, первое время после ДТП ее муж был жив, и врачи ограничились лишь наложением бинта ему на голову, и около получаса не увозили пострадавшего, а после сообщили ей о смерти супруга. Также она отметила странность в действиях врачей по спасению ее сына — ребенка ввели в искусственную кому, хотя ей сказали, что в кому он впал сам.

Как уже объяснили потом, у них (врачей — прим. «Ленты.ру») не было детской реанимации и ничего близко подобного Екатерина Чернова

Екатерина Чернова добавляет, что обстоятельства аварии могли бы прояснить кадры с видеорегистратора, и после ДТП он еще какое-то время работал, однако полиция заявила ей, будто карта памяти устройства «лопнула».

Дело о ДТП до сих пор не закрыто.

