Стало известно о загадочной смерти российского штурмовика в зоне СВО

В справке о смерти бойца СВО Плеханова указали отравление неизвестным веществом

В справке о смерти бойца специальной военной операции (СВО), штурмовика Александра Плеханова указали загадочную причину — отравление неизвестным веществом. Об этом стало известно из публикации портала V1.ru.

Как рассказали изданию родственники военного, в документах не указаны обстоятельства, при которых наступила его смерть, а кроме того, в нескольких документах от Министерства обороны России указаны разные места, где могла оборваться жизнь бойца в зоне СВО.

«В одной говорится, что он в одном месте умер, в другой справке — в другом месте. Причина одна, а места не совпадают. Чем отправился — тоже непонятно. В одном документе написано, что он в госпитале умер, а в другом — в какой-то квартире», — приводит портал слова бывшей жены Плеханова.

