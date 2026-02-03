Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:04, 3 февраля 2026Россия

Стало известно о загадочной смерти российского штурмовика в зоне СВО

В справке о смерти бойца СВО Плеханова указали отравление неизвестным веществом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В справке о смерти бойца специальной военной операции (СВО), штурмовика Александра Плеханова указали загадочную причину — отравление неизвестным веществом. Об этом стало известно из публикации портала V1.ru.

Как рассказали изданию родственники военного, в документах не указаны обстоятельства, при которых наступила его смерть, а кроме того, в нескольких документах от Министерства обороны России указаны разные места, где могла оборваться жизнь бойца в зоне СВО.

«В одной говорится, что он в одном месте умер, в другой справке — в другом месте. Причина одна, а места не совпадают. Чем отправился — тоже непонятно. В одном документе написано, что он в госпитале умер, а в другом — в какой-то квартире», — приводит портал слова бывшей жены Плеханова.

Ранее сообщалось, что отец участника СВО решил не хоронить сына по одной причине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело девятилетнего мальчика обнаружено в водоеме в Ленобласти. Убийца-педофил признал вину, ему может грозить пожизненный срок

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Расправившийся с 9-летним мальчиком в Петербурге предлагал ему побыть с ним за деньги

    Стало известно о проблемах с продажей OnlyFans

    Лучший фигурист мира будет носить на Олимпиаде подарок от Овечкина

    Известная телеведущая посетила «Грэмми» в платье с разрезом до пояса

    Премьер Британии инициировал расследование против пойманного на связях с Эпштейном посла

    Заслуженный педагог России насмерть замерзла на улице

    Стало известно о загадочной смерти российского штурмовика в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok