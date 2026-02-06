Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

Президент Путин поздравил актера-фронтовика Заманского со 100-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Владимира Заманского со 100-летием. Соответствующая телеграмма главы государства появилась на сайте Кремля.

В своем обращении к юбиляру Владимир Владимирович отметил, что жизненный путь артиста достоин уважения.

«Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству. Нашли себя как талантливый, самобытный и творческий артист», — говорится в телеграмме.

Путин также добавил, что роли Заманского очень яркие, интересные и являются примером высокого мастерства.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил артистов с профессиональным праздником. В своем обращении глава государства назвал символичным то, что праздник приурочен ко дню рождения режиссера, актера и педагога Константина Станиславского.