Культура
16:10, 6 февраля 2026Культура

Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

Президент Путин поздравил актера-фронтовика Заманского со 100-летним юбилеем
Андрей Шеньшаков

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Владимира Заманского со 100-летием. Соответствующая телеграмма главы государства появилась на сайте Кремля.

В своем обращении к юбиляру Владимир Владимирович отметил, что жизненный путь артиста достоин уважения.

«Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству. Нашли себя как талантливый, самобытный и творческий артист», — говорится в телеграмме.

Путин также добавил, что роли Заманского очень яркие, интересные и являются примером высокого мастерства.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил артистов с профессиональным праздником. В своем обращении глава государства назвал символичным то, что праздник приурочен ко дню рождения режиссера, актера и педагога Константина Станиславского.

