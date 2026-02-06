Реклама

Раскрыта роль британских офицеров на Украине

Келин: Британские офицеры работают на Украине под прикрытием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Британские офицеры работают на Украине под прикрытием дипмиссии данной страны. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Присутствие британских кадровых офицеров и военнослужащих на украинской территории — факт общеизвестный. Речь, например, о группе советников, работающих в Киеве под прикрытием британского посольства», — отметил он.

Он напомнил, что в прошлом году Лондон признал гибель на Украине офицера британских вооруженных сил Джорджа Хули в результате несчастного случая во время обучения украинцев применению военной техники.

По словам Келина, «с учетом щекотливости вопроса с точки зрения международного права, британцы опасаются выявления фактов участия их кадровых офицеров в боевых действиях на стороне Украины».

Ранее сообщалось, что, по данным статистики, с февраля 2022 года западные государства и организации выделили Украине 168 миллиардов долларов. Больше всего средств Киеву выделил Евросоюз — 56,9 миллиарда долларов. Крупными донорами оказались также Канада (5,4 миллиарда), Британия (3 миллиарда), Германия (1,7 миллиарда)

До этого стало известно, что Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании Киева.

