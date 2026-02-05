Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:07, 5 февраля 2026Интернет и СМИ

Раскрыта выделенная Западом Украине за четыре года сумма

РИА Новости: За четыре года Запад выделил Украине 168 миллиардов долларов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

С февраля 2022 года западные государства и организации выделили Украине 168 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные минфина республики.

Больше всего средств Киеву выделил Евросоюз — 56,9 миллиарда долларов. На втором месте расположились Соединенные Штаты с показателем в 30,2 миллиарда. Тройку лидеров замыкает Международный валютный фонд — 13,3 миллиарда долларов.

Кроме того, за это время от Японии в бюджет Украины поступило 9 миллиардов долларов, от Всемирного банка — 6 миллиардов. Крупными донорами оказались также Канада (5,4 миллиарда), Британия (3 миллиарда), Германия (1,7 миллиарда). Помимо этого, в прошлом году «Большая семерка» выдала Украине кредит под доходы от замороженных активов России на 38,9 миллиарда.

Ранее стало известно, что Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ядерный террор». 5 февраля истек ключевой договор между Россией и США по ограничению ядерного оружия. Чем это грозит?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Трамп выступил с угрозой одному государству

    Латвия и Эстония поддержали назначение европейского посланника для переговоров с Россией

    В Китае оценили реакцию Путина на ультиматум Трампа

    Дмитрук обвинил Зеленского в унижении украинцев

    Раскрыта выделенная Западом Украине за четыре года сумма

    Дочь Умы Турман в откровенном виде снялась на мотоцикле для журнала

    Женщинам назвали две главные причины боли во время секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok