Раскрыта выделенная Западом Украине за четыре года сумма

РИА Новости: За четыре года Запад выделил Украине 168 миллиардов долларов

С февраля 2022 года западные государства и организации выделили Украине 168 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные минфина республики.

Больше всего средств Киеву выделил Евросоюз — 56,9 миллиарда долларов. На втором месте расположились Соединенные Штаты с показателем в 30,2 миллиарда. Тройку лидеров замыкает Международный валютный фонд — 13,3 миллиарда долларов.

Кроме того, за это время от Японии в бюджет Украины поступило 9 миллиардов долларов, от Всемирного банка — 6 миллиардов. Крупными донорами оказались также Канада (5,4 миллиарда), Британия (3 миллиарда), Германия (1,7 миллиарда). Помимо этого, в прошлом году «Большая семерка» выдала Украине кредит под доходы от замороженных активов России на 38,9 миллиарда.

Ранее стало известно, что Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании Киева.