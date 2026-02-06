Реклама

Мир
17:23, 6 февраля 2026Мир

Раскрыты итоги переговоров США и Ирана

Глава МИД Ирана Арагчи: Переговоры с США в Омане стали хорошим стартом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Iranian Foreign Ministry / WANA / Reuters

Соединенные Штаты и Иран по итогам переговоров в Омане договорились о продолжении контактов по ядерной программе. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи, передает ТАСС.

При этом дипломат подчеркнул, что в первую очередь стороны должны провести консультации со своими правительствами. «В целом это был хороший старт, однако их продолжение зависит от консультаций, которые будут проведены в столицах», — подчеркнул он.

Арагчи добавил, что окончательное решение о продолжении контактов будет объявлено позднее.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план формирования временного правительства в Иране на случай смены режима. Также известно, что американская сторона намерена организовать встречу с иранскими оппозиционерами в ближайшие дни в городе Палм-бич (штат Флорида).

