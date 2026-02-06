Реклама

Из жизни
13:05, 6 февраля 2026Из жизни

Редкие дельфины-панды попали на видео

Редких дельфинов-панд сняли на видео в Атлантическом океане
Юлия Юткина
Юлия Юткина

49-летний мужчина по имени Рич Бранд встретил у берегов Фолклендских островов дельфинов Коммерсона и снял их на видео. На ролик обратило внимание издание People.

Бранд заметил редких дельфинов на мелководье Атлантического океана. Люди нечасто встречают этих животных в дикой природе, поскольку обычно они обитают в труднодоступных холодных водах.

Мужчина сразу понял, что ему посчастливилось увидеть дельфинов Коммерсона из-за их характерной черно-белой окраски. По этой причине их часто называют пандами или скунсами. По словам Бранда, дельфины плавали недалеко от него около 30 минут. «Они такие любопытные и игривые!» — рассказал он.

Дельфин Коммерсона назван так в честь натуралиста Филибера Коммерсона, который описал его в 1767 году. Этот вид отличается уникальным окрасом и достигает в длину всего 1,3-1,7 метра. Дельфины-панды известны активностью и высокой скоростью.

Ранее сообщалось, что у берегов штата Вирджиния, США, заметили белую афалину. Во всем мире обитает всего несколько таких дельфинов.

