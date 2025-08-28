Редкого дельфина-альбиноса сняли на видео

У берегов США заметили редкого белого дельфина

У берегов штата Вирджиния, США, заметили белую афалину. Об этом пишет People.

Редкого дельфина увидели пассажиры туристического катера. Его капитан Джон Шилдс снял животное необычного окраса на видео. На нем взрослый дельфин несколько раз появляется на поверхности воды, демонстрируя белый плавник.

По словам Шилдса, эта афалина-альбинос стала самым удивительным, что он видел за последние 50 лет работы на судне. Обычно капитан показывает пассажирам разнообразных птиц, иногда на берегу можно разглядеть диких пони, а еще реже в воде встречаются скаты.

Как пишет Колумбийский университет, дельфины-альбиносы имеют белую кожу и розовые глаза, чувствительные к солнечному свету. Во всем мире обитает всего несколько таких дельфинов.

Ранее сообщалось, что у северо-восточного побережья Тайваня группа туристов заметила белого дельфина. Судя по небольшим размерам животного, это еще подросток.