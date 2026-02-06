Реклама

14:03, 6 февраля 2026

Россия резко увеличила импорт одного вида рыбы

Рыбный союз: В 2025 году Россия увеличила импорт тунца на 13 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В 2025 году Россия увеличила импорт тунца на 13 процентов. О резком росте поставок этого вида рыбы сообщает ТАСС.

По данным Рыбного союза, ввоз тунца в весовом выражении прибавил 13 процентов год к году. В денежном выражении импорт вырос сразу на 22 процента, указывают данные таможенных служб.

Чаще всего в страну ввозился тунец из Вьетнама — 11 тысяч тонн, плюс 14 процентов в годовом выражении. Сильнее всего выросли поставки из Таиланда — на 26 процентов, до 10 тысяч тонн. Третьим главным поставщиком стал Китай с показателем в 8 тысяч тонн (плюс 15 процентов). Импорт эквадорского тунца упал на 20 процентов, до 3,5 тысячи тонн.

«Импорт тунца помогает расширению ассортимента на внутреннем рынке. Россия почти не вылавливает тунца, поэтому импортные поставки способствуют повышению экономической и физической доступности продукции для населения РФ», — пояснили в ведомстве.

По итогам 2025 года экспорт рыбы из Турции в Россию увеличился почти на десятую часть в денежном выражении в сравнении с показателем за 2024-й. За отчетный период суммарные доходы турецких экспортеров от продажи рыбы в Россию достигли 465,6 миллиона долларов. Достигнутый результат оказался рекордным за всю историю двусторонней торговли.

