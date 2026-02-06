Реклама

Россиянам назвали самые выгодные месяцы для путешествий в 2026 году

Зарина Дзагоева
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Самым выгодным месяцем по средней стоимости ночи в отелях и апартаментах в 2026 году назван февраль. Такие данные приводятся в исследовании «Яндекс Путешествий» и «Алиса AI», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что стоимость ночи в отеле в феврале составит около 7 тысяч рублей. «Традиционно в этот период сохраняется умеренный туристический спрос, а длинные праздничные выходные делают февраль удобным временем для коротких поездок и отдыха за городом», — отметили аналитики.

На третьем месте расположился апрель — при путешествии в этом месяце траты на жилье в сутки составят 8,5 тысячи рублей. Третью строчку занял декабрь — стоимость ночи около 8,8 тысячи рублей.

«Наиболее значимый рост цен на отели и апартаменты традиционно наблюдается в период высокого сезона. В июне–августе 2026 года средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах по России составляет порядка 10 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

Ранее Эльбрус назвали самым дорогим направлением для февральского отдыха в России в 2026 году. Так, средняя стоимость ночи на самой высокой горной вершине РФ будет стоить туристам более 13 тысяч рублей.

