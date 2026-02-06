Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:00, 6 февраля 2026

Россиянин надругался над малолетней падчерицей и дочерью знакомых

В Вологодской области осудили мужчину за надругательство над девочками
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Вологодской области осудили мужчину за надругательство над девочками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием его беспомощного состояния») УК РФ.

Как установил суд, первое преступление было совершено в марте 2020 года в отношении его 8-летней падчерицы. Второе — в период с октября 2023 года по май 2024 года в отношении дочери знакомых 2020 года рождения. Своими действиями он нарушил половую неприкосновенность пострадавших.

Рассмотрение уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины проходило в закрытом режиме. Подсудимый вину не признал и заявил, что его оговаривают.

Череповецкий городской суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Также суд взыскал с него по 500 тысяч рублей для каждой потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что россиянин представился врачом и надругался над 9-летней девочкой.

