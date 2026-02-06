Реклама

Россия
14:49, 6 февраля 2026Россия

Россиянин провел год в плену ВСУ со сломанной рукой

ТАСС: Курянин рассказал о проведенном годе в плену ВСУ со сломанной рукой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Житель Курской области Александр Ткачев со сломанной рукой провел год в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По словам россиянина, его вывезли на территорию Украины в ночь на 10 февраля 2025 года. Накануне он был ранен — осколок ракеты попал ему в левую руку, что спровоцировало двойной перелом со смещением. Под предлогом оказания медицинской помощи его привезли в Сумскую область.

«Наложили гипс и привезли в пункт содержания, где и остальные люди из Суджанского района были. Там мы и прожили 12 месяцев. Я год со сломанной рукой просидел там. А я еще левша, нормально даже ничего не сделаешь», — вспомнил Ткачев.

Ранее стало известно о возвращении с территории Украины трех жителей Курской области. Людей доставили в пункт временного размещения.

