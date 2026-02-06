Россиянин согласился расправиться с человеком за помощь на стройке

Сотрудники полиции задержали жителя Новосибирска, который заказал расправу над своей матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в декабре прошлого года 49-летний мужчина запланировал расправу над родственницей, которая отказывалась финансово помогать ему. Для исполнения плана он подыскал 50-летнего друга — за работу заказчик пообещал ему помощь в постройке жилого дома, а также предоставил ему нож и арендовал квартиру рядом с потенциальной жертвой.

О готовящемся покушении стало известно правоохранительным органам. Заказчика задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении.

