Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:19, 6 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин согласился расправиться с человеком за помощь на стройке

Новосибирец заказал убийство матери другу, пообещав ему помощь на стройке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники полиции задержали жителя Новосибирска, который заказал расправу над своей матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в декабре прошлого года 49-летний мужчина запланировал расправу над родственницей, которая отказывалась финансово помогать ему. Для исполнения плана он подыскал 50-летнего друга — за работу заказчик пообещал ему помощь в постройке жилого дома, а также предоставил ему нож и арендовал квартиру рядом с потенциальной жертвой.

О готовящемся покушении стало известно правоохранительным органам. Заказчика задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении.

Ранее жительница Камень-Рыболова получила два года колонии-поселения за расправу над новорожденным ребенком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Важнейший покупатель российской нефти резко снизил ее закупки

    Samsung ухудшит смартфоны и поднимет цены

    В Германии призвали к независимости от США

    Стало известно о посещении Леонтьевым московской квартиры

    В Европе сравнили свое ядерное оружие с российским и сделали неутешительный вывод

    Момент удара беспилотника по России сняли на видео

    Глава МИД Швейцарии заблудился на переговорах с Лавровым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok