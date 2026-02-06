Реклама

16:06, 6 февраля 2026Экономика

Россиянка прописала у себя 15 человек и оказалась под угрозой тюрьмы

Жительница Рязани прописала в своей квартире 15 человек, ей грозит 5 лет тюрьмы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительница Рязани прописала в своей квартире 15 человек и оказалась под угрозой тюрьмы. Россиянку могут лишить свободы на пять лет, сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

28-летняя женщина за деньги оформляла временную регистрацию для мигрантов. Она сама подавала документы в отделения МФЦ, которые находятся на улицах Крупской и Почтовой.

В общей сложности россиянка прописала так пятнадцать граждан из стран Средней Азии в возрасте от 23 до 50 лет. При этом делала так не впервые — у нее уже были судимости за хищение и аналогичные фиктивные постановки на учет.

В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства», по которой ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее жительница Петропавловска-Камчатского прописала в своей квартире 289 мигрантов и попала под суд.

