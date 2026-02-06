Реклама

Российская тревел-блогерша описала здание в Нью-Йорке словами «бетонная аномалия»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова во время путешествия по США побывала в Нью-Йорке и описала одно городское здание словами «бетонная аномалия». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Гуляя по центру Манхэттена, россиянка заметила высокое старое здание с узкими окнами, вход в которое она не нашла. Туристка отметила, что рядом с постройкой у нее пропала связь на телефоне. При этом американцы не смогли ответить, что находится в многоэтажке. «Ходят слухи, что это объект наблюдения Агентства национальной безопасности США под названием "Титанпоинт" или даже, что он связан с Министерством обороны, но никто не знает наверняка», — объяснила Ершова.

Путешественница также добавила, что в здании может находиться обычное телекоммуникационное оборудование, а таинственным оно кажется из-за мифов. «Тем, кто любит городские легенды и теории заговора, это место обязательно нужно посетить», — заключила россиянка.

Ранее Марина Ершова рассказала, как пообщалась с соотечественниками, которые переехали в Америку. Она описала их жизнь словами «хроническая усталость».

