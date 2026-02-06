Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:01, 6 февраля 2026Наука и техника

Российские дроны пробьют «мангалы» ударным ядром

Российские дроны получили штатные боеприпасы «Капля» для пробития «мангалов»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Операторы российских FPV-дронов получили штатные боеприпасы «Капля», которые позволяют эффективно поражать технику с антидроновыми козырьками. Новые серийные изделия показал военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

«Капля» несет кумулятивную боевую часть типа ударное ядро. Компактная металлическая форма, которая образуется от сжатия металлической облицовки заряда продуктами детонации, способна пробить защитные «мангалы» и броню техники. Помимо этого, после детонации «Капли» образуются осколки, нейтрализующие живую силу противника.

Также Вооруженным силам поставляют осколочные боеприпасы весом 1,7 килограмма, которые можно сбрасывать с квадрокоптеров-бомбардировщиков или использовать в составе дронов-камикадзе. Еще одной новинкой стали термобарические боеприпасы весом около четырех килограммов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В сентябре источники «Известий» сообщили, что российская промышленность начала массовый выпуск линейки штатных боеприпасов для тактических беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на офицера ГРУ. Что известно о нападении на генерал-лейтенанта Алексеева и розыске киллера?

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Редкие дельфины-панды попали на видео

    Военкор оценил переход населенного пункта в Сумской области под российский контроль

    В Раде назвали 2026-й годом возвращения России в международный спорт

    Российские дроны пробьют «мангалы» ударным ядром

    В Кремле сообщили о созыве Путиным оперативного совещания с членами Совета безопасности

    Известный актер показал улыбку без зуба и раскрыл неожиданную причину его отсутствия

    На фоне рекордных долгов РЖД начали занимать деньги в юанях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok