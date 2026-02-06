Реклама

18:07, 6 февраля 2026

Российские полицейские взялись за выдачу учебных виз 2000 иностранцев

СК: В Москве задержали 5 полицейских, легализовавших в РФ 2000 иностранцев
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве задержали пятерых полицейских за незаконную миграцию и коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Среди задержанных начальник отдела по вопросам миграции одного из отделов МВД России по Москве, инспектор этого же подразделения и участковый уполномоченный полиции. Всего в преступную группировку входили семь человек. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») и 290 УК РФ («Получение взятки»).

По данным следствия, с января 2023 года по октябрь 2025 года на территории Юго-Западного административного округа столицы полицейские за денежное вознаграждение легализовали более 2000 иностранных граждан, оформив им фиктивные учебные визы. Они же с февраля по июль 2025 года исключили из реестра контролируемых лиц МВД полторы тысячи иностранцев, снабдив их фальшивыми документами.

Начальник отдела по вопросам миграции получила взятку за ускоренную выдачу российского паспорта.

Ранее сообщалось, что ректор частного вуза в Санкт-Петербурге предстанет перед судом за легализацию более 500 мигрантов.

