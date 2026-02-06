Реклама

Российский чиновник устроил драку на собрании

В Чувашии глава муниципального округа устроил драку с охотоведом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Чувашии»

В Чувашии глава Шемуршинского муниципального округа Сергей Галкин устроил драку с охотоведом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все произошло в здании Шемуршинской районной станции по борьбе с болезнями животных. Чиновник во время собрания устроил скандал с 70-летним охотоведом одного из охотничьих хозяйств республики. Во время конфликта Галкин нанес побои оппоненту.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее стало известно, что первый заместитель губернатора Вологодской области Ивана Иноземцев стал участником пьяной драки в одном из петербургских отелей. Чиновник вмешался в конфликт, чтобы разнять дерущихся, однако в итоге сам оказался замешан в ней.

