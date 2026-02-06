США столкнулись с резким спадом на одном из рынков

CNN: Число вакансий в США упало до самого низкого со времен пандемии уровня

В США на рынке труда складывается все более неблагоприятная ситуация: спрос на работников продолжает падать, а число вакансий уже упало до самого низкого со времен пандемии уровня. Об этом сообщил CNN.

Так, по данным Бюро статистики труда, к концу декабря 2025 года предполагаемое количество вакансий сократилось до 6,54 миллиона. Как заметила по этому поводу главный экономист Navy Federal Credit Union Хизер Лонг, в ближайшее время спад на рынке труда не закончится.

Согласно последним оценкам компании ADP, занимающейся расчетом заработной платы, в январе американские частные компании создали всего 22 тысячи новых рабочих мест. Отчет Challenger, Gray & Christmas показал, что американские работодатели объявили о планах нанять 5306 сотрудников. Это будет самый низкий показатель за январь за всю историю наблюдений. Кроме того, резко выросло число первичных заявок на пособие по безработице.

Также в январе американские работодатели объявили о сокращении 108 435 рабочих мест, что в три раза больше, чем в декабре, и более чем вдвое превышает показатель января прошлого года. Примерно 40 процентов январских объявлений о сокращениях связаны с Amazon и UPS.

​По итогам прошлого года в США уволили более 75 тысяч человек. Больше всего сокращений произошло в рамках оптимизации государственных расходов. Из-за нее лишились работы 293 753 человека.