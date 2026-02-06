Реклама

Россия
17:21, 6 февраля 2026Россия

Стало известно место похорон бывшего главкома ВМФ России

ТАСС: Экс-главкома ВМФ России Куроедова похоронят на Троекуровском кладбище
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Владимира Куроедова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

«Прощание будет 10 февраля на Троекуровском кладбище. Начало траурной церемонии в 13:30 мск», — сказал он.

Каких-либо других подробностей Дерябин не привел.

Куроедов скончался на 82-м году жизни после долгой продолжительной болезни. Он занимал должность главнокомандующего ВМФ России с 1997 по 2005 год. В 2000 году ему присвоили звание адмирала флота.

