23:14, 6 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о краже властями Украины денег на печати листовок о борьбе с коррупцией

ТАСС: Власти Украины украли деньги на печати листовок о борьбе с коррупцией
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Власти Украины «умудрились украсть деньги» на печати информационных материалов по борьбе с коррупцией. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Российские силовики смогли получить доступ к файлообменнику министра культуры Украины Татьяны Бережной и подразделений пропаганды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бережная в отчете ссылается на некие решения правительства и соответствующие контракты 2025 года, а агитационные плакаты изготовлены в 2024 году. Агентство пришло к выводу, что страны Евросоюза выделили деньги на изготовление плакатов.

По данным ТАСС, украинское Минкультуры присвоило себе транш, отчиталось материалами 2024 года, а для распространения использовало военных. Уточняется, что речь идет о суммах в размере сотен тысяч евро.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Ева Зайончковская-Герник раскритиковала Брюссель за постоянные попытки угодить Украине в ущерб собственным интересам.

