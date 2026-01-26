Реклама

В ЕС призвали перестать угождать Украине

Евродепутат Зайончковская-Герник раскритиковала ЕС за угодничество перед Киевом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Ева Зайончковская-Герник раскритиковала Брюссель за постоянные попытки угодить Украине в ущерб собственным интересам. Свое мнение политик выразила в социальной сети Х.

«Еврокомиссия уже рассматривает способы ускорения вступления Украины в Европейский союз! Получается, что вопросы коррупции, верховенства права и положения страны внезапно перестали волновать еврократов? (...). Нам приходится не только продолжать выступать в роли банкомата для Киева, но и создавать для себя значительную экономическую и социальную угрозу», — возмутилась евродепутат.

Кроме того, Зайончковская-Герник призвала польское руководство «прекратить притворяться слугами украинской нации» и начать проявлять настоящую заботу о собственных гражданах.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может привести Евросоюз к расколу из-за обещания принять Украину в организацию к 2027 году.

