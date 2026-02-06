Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:35, 6 февраля 2026Культура

Стало известно о посещении Леонтьевым московской квартиры

Соседи Леонтьева сообщили, что он не приезжал в московскую квартиру с 2024 года
Андрей Шеньшаков

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Соседи по дому артиста Валерия Леонтьева рассказали, когда в последний раз певец посещал свою московскую квартиру. Их слова передает РИА Новости.

Жители многоэтажки в Колокольниковом переулке столицы рассказали журналистам, что не видели Леонтьева на протяжении долгого времени. При этом данные о том, когда певец появлялся по адресу в последний раз, разнились.

«Когда 75 лет ему исполнилось, он приезжал, концерт давал, больше я его не видела», — сказала соседка артиста.

Другой жилец дома заявил изданию, что видел певца «некоторое время назад», но когда именно это было, сообщить не смог.

Ранее стало известно, что народный артист СССР, композитор и пианист Раймонд Паулс высказался об успехе певца Валерия Леонтьева, с которым когда-то активно сотрудничал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня хотели выгнать, но *** там плавал!» Раскрыты рассуждения Сабурова о выдворении. Что об этом говорят артисты и политики?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Нетаньяху прокомментировал связи Эпштейна с Израилем

    Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

    Статью о якобы распространении Россией данных о Макроне и Эпштейне высмеяли

    Путин провел оперативное совещание Совета безопасности

    В российские словари захотели добавить одно слово с согласия Минпросвещения

    Неожиданный факт о стирке в США вызвал споры в сети

    Россиянка прописала у себя 15 человек и оказалась под угрозой тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok