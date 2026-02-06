Стало известно о посещении Леонтьевым московской квартиры

Соседи Леонтьева сообщили, что он не приезжал в московскую квартиру с 2024 года

Соседи по дому артиста Валерия Леонтьева рассказали, когда в последний раз певец посещал свою московскую квартиру. Их слова передает РИА Новости.

Жители многоэтажки в Колокольниковом переулке столицы рассказали журналистам, что не видели Леонтьева на протяжении долгого времени. При этом данные о том, когда певец появлялся по адресу в последний раз, разнились.

«Когда 75 лет ему исполнилось, он приезжал, концерт давал, больше я его не видела», — сказала соседка артиста.

Другой жилец дома заявил изданию, что видел певца «некоторое время назад», но когда именно это было, сообщить не смог.

