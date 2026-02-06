Суд завершил банкротство женившегося 13 раз бизнесмена

Арбитраж завершил процедуру банкротства известного в 90-х адвоката Якубовского

Арбитражный суд Московской области завершил процедуру банкротства адвоката и предпринимателя Дмитрия Якубовского, известного в 1990-е годы как «генерал Дима». Об этом сообщает РИА Новости, по данным которого было применено правило об освобождении от исполнения оставшихся обязательств перед кредиторами.

Суд признал Якубовского банкротом по заявлению ФНС из-за долга в 2,2 миллиарда рублей еще в 2019 году, напоминает агентство. Сам он, по данным СМИ, давно живет в Швейцарии, а ранее «занимал различные посты в высших эшелонах власти» и дважды был судим, но вышел на свободу в 1998 году; в 2001-м судимости были сняты, уточняют журналисты.

В те годы, в том числе в качестве адвоката, он не раз участвовал в резонансных делах. В 2016 году сообщалось, что Якубовский женился в 13-й раз, а до этого, в том числе, создавал семью с женщиной, представлявшей его интересы в рамках уголовного процесса. С ней он познакомился, находясь в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге.

По данным журналистов, основным активом должника являлись 40 земельных участков с таунхаусами в Одинцовском районе, находившиеся в залоге у ВЭБа, и с учетом того, что обязательства перед банком составляли около 2,6 миллиарда рублей, недвижимость удалось реализовать лишь за 785 миллионов.