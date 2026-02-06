Реклама

Экономика
20:19, 6 февраля 2026Экономика

Свиньи раскидали мусор по российскому городу

В Ревде кормящиеся на помойках свиньи раскидали мусор по улицам
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Свиньи раскидали мусор по всей Ревде, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Животные питаются на помойках уральского города и разносят мусор вокруг. Теперь на улицах города валяются пустые упаковки и банки, которые, как рассказали местные жители, никто не убирает.

Ранее стало известно о нашествии лосей в Москве и Подмосковье. Популяция животных в регионе внезапно подскочила на 67 процентов, достигнув 20 тысяч против 12 тысяч год назад. Данный показатель является рекордным за последние 10 лет. Чаще всего лосей встречают в Восточном и Южном округах Москвы и Подмосковья. Животные стали навещать жителей из-за рубки леса и массовой застройки.

