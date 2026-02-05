Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:28, 5 февраля 2026Мир

Трамп пообещал с оружием в руках защитить одну территорию

Трамп: США не будут отказываться от военного присутствия на острове Диего-Гарсия
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

Вашингтон не станет допускать подрыва своего военного присутствия на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. При необходимости американская администрация готова обеспечить защиту базы военным путем, заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По его словам, если соглашение об аренде когда-нибудь сорвется или кто-либр будет угрожать или подвергать опасности американские операции и расположенные силы на базе, то он как глава государства оставит за собой право обеспечить безопасность военным путем. Кроме того, Трамп не исключил возможность усиления присутствия американцев на территории.

Лидер США отметил, что база имеет большое значение в контексте вопроса национальной безопасности страны из-за своего стратегического расположения в Индийском океане. Как подчеркнул политик, он не позволит, чтобы присутствие сил Вашингтона на столь важном объекте оказалось подорвано или поставлено под угрозу.

Ранее Дональд Трамп назвал передачу Великобританией Маврикию архипелага Чагос, где на острове Диего-Гарсия располагается американская военная база, актом абсолютной слабости и великой глупости. Глава Белого дома вспомнил в этой связи Гренландию и обратился к Дании, а также ряду европейских союзников. Он призвал их «поступить правильно» и отдать США остров из соображений национальной безопасности.

Заявление президента Соединенных Штатов не осталось без внимания британского правительства, в котором указали, что Лондон никогда не решится на компромисс в вопросах, касающихся национальной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы либо туда, либо к нам». Лавров описал детали разговора президента Украины с Путиным во время исторических событий на Майдане

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Зеленский анонсировал новые боевые операции СБУ

    Стало известно о недвижимости Нагиева в РФ и ОАЭ на сотни миллионов рублей

    Четырех российских спортсменов обвинили в нарушении правил допуска на Олимпиаду

    Зеленский рассказал о следующих переговорах с Россией и США

    Трамп пообещал с оружием в руках защитить одну территорию

    Россиян призвали отказаться от посещения одной страны

    Умеров отчитался о переговорах в Абу-Даби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok