Трамп пообещал с оружием в руках защитить одну территорию

Трамп: США не будут отказываться от военного присутствия на острове Диего-Гарсия

Вашингтон не станет допускать подрыва своего военного присутствия на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. При необходимости американская администрация готова обеспечить защиту базы военным путем, заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По его словам, если соглашение об аренде когда-нибудь сорвется или кто-либр будет угрожать или подвергать опасности американские операции и расположенные силы на базе, то он как глава государства оставит за собой право обеспечить безопасность военным путем. Кроме того, Трамп не исключил возможность усиления присутствия американцев на территории.

Лидер США отметил, что база имеет большое значение в контексте вопроса национальной безопасности страны из-за своего стратегического расположения в Индийском океане. Как подчеркнул политик, он не позволит, чтобы присутствие сил Вашингтона на столь важном объекте оказалось подорвано или поставлено под угрозу.

Ранее Дональд Трамп назвал передачу Великобританией Маврикию архипелага Чагос, где на острове Диего-Гарсия располагается американская военная база, актом абсолютной слабости и великой глупости. Глава Белого дома вспомнил в этой связи Гренландию и обратился к Дании, а также ряду европейских союзников. Он призвал их «поступить правильно» и отдать США остров из соображений национальной безопасности.

Заявление президента Соединенных Штатов не осталось без внимания британского правительства, в котором указали, что Лондон никогда не решится на компромисс в вопросах, касающихся национальной безопасности.