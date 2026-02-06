Реклама

Культура
18:15, 6 февраля 2026Культура

У покинувшего Россию артиста нашли долг перед ФНС

Фронтмен Little Big Прусикин задолжал налоговой 55 тысяч рублей
Ольга Коровина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Солист музыкальной группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 55 тысяч рублей. Об этом пишет PostNews.

Известно, что ранее у музыканта уже находили налоговую задолженность. Так, в июле 2025 года его долг перед уполномоченным налоговым органом составлял 51 953 рубля. Отмечается, что эта задолженность была погашена в августе прошлого года.

Прусикин покинул Россию в 2022 году, в январе 2023-го он был признан иностранным агентом. После отъезда артист проживает в США.

Несмотря на статус иноагента, Прусикин сохранил статус индивидуального предпринимателя (ИП) в стране. Артист предоставил сведения о регистрации ИП в Социальный фонд России в июле 2025 года.

