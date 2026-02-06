Реклама

В Британии узнали о заговоре против премьер-министра

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Британские лейбористы начали искать претендентов на смену главе партии, премьер-министру Киру Стармеру. Об этом пишет The Daily Telegraph (DT).

Источники издания утверждают, что однопартийцы уже «плетут заговор» против политика. Они призывают бывшего вице-премьера Анджелу Рейнер и главу Минздрава Уэса Стритинга бросить вызов лидеру партии. При этом количество противников Стармера оказалось слишком велико, чтобы их всех перечислить.

Ранее бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон оказался замешан в скандале вокруг скандального дела Джеффри Эпштейна. Предположительно, он передал финансисту-педофилу конфиденциальную переписку членов британского правительства. Также стало известно о банковском переводе на сумму 75 тысяч долларов дипломату от Эпштейна. После этого Мандельсон объявил о своем выходе из Лейбористской партии, объяснив это желанием «избежать дальнейшего смущения» на фоне расследования.

