6 февраля 2026

В Германии призвали к независимости от США

Депутат бундестага Кизеветтер призвал Европу снизить зависимость от США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Страны Европы должны взять на себя большую ответственность за обеспечение собственной безопасности и снизить зависимость от США в сфере обороны. Об этом заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, передает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Мы, европейцы, должны взять на себя ответственность. Мы слишком долго полагались на США. Наша оружейная промышленность фрагментирована, закупки слишком медленные, стандартизация недостаточна. Мы должны обеспечить собственную обычную оборону», — сказал политик.

Вместе с тем Кизеветтер выразил надежду на сохранение американского ядерного зонтика, отметив, что все, что находится ниже этого уровня сдерживания, уже должно относиться к зоне ответственности самой Европы.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа продолжает считать США своими союзниками, однако ей нужно искать новых партнеров для обретения настоящей независимости. По его словам, в регионе уже принимают ряд мер для достижения этой цели. В частности, он упомянул увеличение расходов на оборону, которое призвано защитить республику от «хищнических аппетитов империй».

