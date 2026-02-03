Реклама

В Европе захотели обрести независимость от США

Глава МИД Франции Барро: Европе нужны новые партнеры для обретения независимости
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Европа продолжает считать США своими союзниками, однако ей нужно искать новых партнеров для обретения настоящей независимости. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, его слова приводит La Depeche.

«Если Европа решит быть независимой, она сможет привлечь большинство стран мира, которые отказываются быть вассалами той или иной из этих держав. Это требует укрепления нашей стратегической автономии и построения партнерских отношений, основанных на уважении суверенитета (...). Мы — союзники американской нации, а не лично [президента США] Дональда Трампа», — отметил дипломат.

По словам Барро, Европа принимает ряд мер для достижения независимости. В частности, он упомянул увеличение расходов на оборону, которое призвано защитить республику от «хищнических аппетитов империй».

20 января президент Франции Эммануэль Макрон назвал безумием мысль, что Европейский союз должен реагировать на «бесполезную агрессивность» тарифных угроз США. Он подчеркнул, что Вашингтону сейчас не имеет смысла угрожать союзникам введением дополнительных тарифов.

