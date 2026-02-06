Реклама

Россия
12:37, 6 февраля 2026

В Кремле прокомментировали покушение на генерала Алексеева в Москве

Песков: Президенту Путину было оперативно доложено о покушении на Алексеева
Майя Назарова

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Президенту России Владимиру Путину оперативно доложили о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, которое было совершено в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий по ситуации приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что спецслужбы делают свое дело.

Песков пожелал скорейшего выздоровления генералу, который получил ранения после покушения.

В Следственном комитете России рассказали, что неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе и скрылся.

Соседи пояснили, что нападение на генерала произошло на лестничной клетке, когда тот выходил из квартиры. Очевидцы поделились, что слышали несколько выстрелов. После этого они нашли генерала в крови, он был в сознании.

Следователи начали опрашивать свидетелей. Подъезд жилого дома, где произошло покушение, сейчас оцеплен.

Владимир Алексеев с 2011 года занимает пост первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

