В Кремле сообщили о созыве Путиным оперативного совещания с членами Совета безопасности

Президент России Владимир Путин назначил оперативное совещание Совета безопасности. О созыве постоянных членов Совета сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что Путин проводит с постоянными членами Совбеза оперативные совещания в среднем один раз в неделю.

«В начале второй половины дня президент соберет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — уточнил Песков.

Тема совещания на данный момент неизвестна. «[Президент] традиционно обозначит тему», — пояснил представитель Кремля.

Ранее в Кремле заявили, что российские военачальники, чиновники и высококлассные специалисты находятся под угрозой во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

