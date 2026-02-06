Реклама

12:45, 6 февраля 2026Россия

В Кремле заявили об опасности для российских чиновников и военачальников во время СВО

Песков: Военачальники и чиновники находятся под угрозой во время СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Российские военачальники и чиновники находятся под угрозой во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, высококлассным специалистам из России также может грозить опасность.

«Это однозначно. Но не в Кремле должны рассуждать о том, как обеспечивать их безопасность. Это вопрос специальных служб», — заключил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину оперативно доложили о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, которое было совершено в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.

